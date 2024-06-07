ТНТ и «Союзмультфильм» выпустят анимационные проекты по известным и новым франшизам

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что телеканал ТНТ и «Союзмультфильм» заключат соглашение о сотрудничестве в производстве проектов, героями которых станут популярные анимационные персонажи.

Анимационный проект получит «Простоквашино». Его сценарий, который разрабатывается совместно с кинокомпанией братьев Андреасян, уже готов, а съёмочный процесс начнётся в ближайшее время.

Также ведётся работа над новой версией «Умки» – картины о приключениях белого медвежонка Умки, его мамы-медведицы и мальчика Тайкэ. Главных героев сделают с помощью CGI-графики. Третий разрабатываемый проект — «Принцессы». Он будет основан на короткометражке «Принцессы. Сказочный голос», где вместе появились Принцесса Бременская, Забава из «Летучего корабля», Золушка и Дюймовочка.