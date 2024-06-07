Актёр Владимир Машков станет новым директором московского театра «Современник»

По информации ТАСС, известный артист Владимир Машков станет новым директором театра «Современник» в Москве. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

Несмотря на новые должности, все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков продолжит работать в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Владимир Машков снялся в большом количестве фильмов. В его фильмографии: «Экипаж», «Кто там?», «Вызов», «Герой», «Дуэлянт» и многие другие ленты. А с 2024 года Новокузнецкий театр кукол «Сказ» в названии получил дополнение «имени народного артиста Российской Федерации Владимира Машкова».