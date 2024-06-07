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Фильм «Волшебник Изумрудного города» станет началом большой киновселенной

Фильм «Волшебник Изумрудного города» станет началом большой киновселенной
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Генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин на конференции ПМЭФ-2024 заявил, что грядущий фильм «Волшебник Изумрудного города» станет большой франшизой. Это значит, что картина станет частью киновселенной, в которую войдут продолжения, другие фильмы и даже спин-оффы.

Создатели картины собираются экранизировать все шесть книг писателя Александра Волкова, после чего зрителей ждут истории про отдельных персонажей в разных временных циклах. Сейчас у студий CGF, «ТРИТЭ» и «Кинослово» уже есть планы по созданию фильмов на 10 лет вперёд.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» состоится 1 января 2025 года. Экранизация расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

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