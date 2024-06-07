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«Для нас это счастье»: Сарик Андреасян — о совместной работе с Евгением Петросяном

«Для нас это счастье»: Сарик Андреасян — о совместной работе с Евгением Петросяном
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Режиссёр Сарик Андреасян выступил гостем свежего выпуска шоу «ОК на связи!» Во время беседы он рассказал о работе с культовым комиком Евгением Петросяном над фильмом «Манюня: Приключения в Москве».

По словам Адреасяна, Петросян очень достойно показал себя в своей первой роли в кино. Режиссёр подчеркнул, что для всей команды было счастьем работать с юмористом.

Для нас большое счастье, что он с нами, потому что мне кажется, что это вообще невероятный успех. И это первая, действительно это первая роль в кино. То есть это звучит странно — при всей его популярности и так далее — но вот… И, мне кажется, очень достойно, очень обаятельно сделано.

Ещё постановщик рассказал, что Петросяна к нему «привёл» сериал «Чикатило». Юморист оставил комментарий под одной из публикаций о шоу, и Андреасян решил с ним связаться, чтобы обсудить сотрудничество.

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