Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В аниме по «Терминатору» сыграет Тимоти Олифант, звезда «Крепкого орешка 4»

В аниме по «Терминатору» сыграет Тимоти Олифант, звезда «Крепкого орешка 4»
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился новыми деталями грядущего Terminator Zero — аниме по вселенной «Терминатора». Главного человекоподобного андроида в шоу сыграет Тимоти Олифант, главный злодей «Крепкого орешка 4».

В Netflix также опубликовали полноценный синопсис будущего шоу. Новый «Терминатор» расскажет историю борьбы человечества и «Скайнет» в двух временных линиях: в 1997 и 2022 годах. Солдата отправляют в прошлое, чтобы защитить учёного Малкольма Ли, который работает над запуском конкурирующей системы искусственного интеллекта. Однако на Ли также охотится некий убийца из будущего, и ему приходится задуматься о моральной стороне своего изобретения.

Все эпизоды шоу выйдут сразу 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. Производством аниме занимается студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также продюсерская компания Skydance.

Материалы по теме
Фото
Netflix показал первые кадры из аниме по «Терминатору» — все серии выйдут 29 августа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android