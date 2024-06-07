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m0NESY может пропустить BLAST: Spring Final по CS2 из-за визовых проблем — инсайдер

m0NESY может пропустить BLAST: Spring Final по CS2 из-за визовых проблем — инсайдер
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Снайпер G2 Esports Илья m0NESY Осипов может пропустить топ-турнир BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс. из-за проблем с визой. Об этом сообщил инсайдер modjoo.

По слухам, российский киберспортсмен столкнулся с проблемами при получении британской визы и, вероятнее всего, не сможет присоединиться к своей команде на чемпионате в Лондоне. На турнире Илью заменит тренер ростера Виктор TaZ Войтас.

На данный момент G2 Esports не давала официальных комментариев по этому поводу. Однако m0NESY в рамках личной трансляции на Twitch упомянул, что у него для фанатов есть «плохие новости», о которых они могут узнать через четыре дня.

Чемпионат BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 12 по 16 июня в Лондоне, Великобритания. В рамках ивента восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на BLAST Premier: World Final 2024.

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