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В России снимут «Остров профессора Доуэля» — экранизацию фантастики Александра Беляева

В России снимут «Остров профессора Доуэля» — экранизацию фантастики Александра Беляева
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Онлайн-кинотеатр KION планирует экранизировать романы советского фантаста Александра Беляева. Об этом рассказал креативный директор сервиса Илья Бурец на конференции ПМЭФ-2024.

Сейчас KION работает над фильмом под названием «Остров профессора Доуэля», который будет основан на культовом произведении «Голова профессора Доуэля», написанном в 1925 году. Книга рассказывает о парижском профессоре-хирурге Керне, который проводит тайные опыты по оживлению человеческой головы. В 1984 году книга получила экранизацию под названием «Завещание профессора Доуэля» — действие адаптации перенесли в англоязычную страну послевоенного периода, а сам сюжет подвергся изменениям.

У «Острова профессора Доуэля» пока нет даже примерной даты выхода. Известно, что над фильмом поработают создатели сериала «13 Клиническая» Андрей Золотарёв и Клим Козинский.

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