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Apple перестанет бесплатно менять битые экраны на iPhone и умных часах — СМИ

Apple перестанет бесплатно менять битые экраны на iPhone и умных часах — СМИ
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Компания Apple обновила политику гарантийного обслуживания своих устройств. Как сообщает издание WCCFTech, в начале июня авторизованные сервисные центры получили специальный документ, в котором были введены новые правила по ремонтопригодности смартфонов iPhone и часов Apple Watch.

Согласно обновлённой политике компании, сервисные центры больше не будут ремонтировать экраны устройств, если на них обнаружены микротрещины. Ранее это была важная особенность поддержки для владельцев iPhone и Apple Watch — пользователи могли обратиться за ремонтом повреждённых дисплеев при отсутствии поломок других комплектующих.

Таким образом, отныне владельцы гаджетов Apple больше не смогут бесплатно ремонтировать экраны устройств по официальной гарантии. При этом пользователи смогут отремонтировать часы и смартфоны платно — с помощью сторонних сервисных центров либо оформив расширенную гарантию AppleCare+.

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