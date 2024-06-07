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Представлен бюджетный смартфон Redmi 13 с экраном 90 Гц и защитой от влаги

Представлен бюджетный смартфон Redmi 13 с экраном 90 Гц и защитой от влаги
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Китайская компания Xiaomi выпустила Redmi 13 — свой новый бюджетный смартфон. Гаджет уже продаётся в Европе по цене от € 200 (около 19 000 рублей) и наверняка скоро доберётся в том числе и до России.

Redmi 13 получил 6,79-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G91 с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5030 мА/ч. Гаджет оснащён разъёмом для наушников 3,5 мм, сканером отпечатков пальцев на боковой кнопке включения и защищён от пыли и брызг по стандарту IP53.

Redmi 13 стал первым смартфоном в бюджетной линейке бренда, который получил основной модуль камеры на 108 Мп. Фронтальная камера же получила базовый датчик на 13 Мп.

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