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Samsung выпустила линейку гигантских 8К-телевизоров MicroLED за 13 млн рублей

Samsung выпустила линейку гигантских 8К-телевизоров MicroLED за 13 млн рублей
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Компания Samsung представила новую линейку своих флагманских 8К-телевизоров на основе технологии дисплеев MicroLED. Всего корпорация выпустила три модели гигантских телевизоров по очень высоким ценам, первые экземпляры уже раскупили на официальном сайте производителя.

Базовая модель получила 89-дюймовую диагональ — стоимость телевизора составляет $ 110 тыс. (около 10 млн рублей). Средняя версия получила 101-дюймовую панель, стоимость устройства — $ 130 тыс. (около 11,5 млн рублей), а максимальная версия удостоилась 114-дюймового экрана и продаётся за $ 150 тыс. (около 13 млн рублей).

Основная причина очень высокой стоимости флагманской линейки телевизоров — технология MicroLED, в которой каждый пиксель светится сам по себе, обеспечивая глубокие контрастные цвета. У MicroLED отсутствует главный недостаток современных OLED-экранов: они не подвержены риску выгорания.

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