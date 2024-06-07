Команда топ-стримера с чемпионом мира прошла в закрытые квалификации The International

Состав Team Bald популярного англоязычного стримера Жана Gorgc Стефановски прошёл в закрытые отборочные Западной Европы к чемпионату The International 2024 по Dota 2.

Кроме контентмейкера, за Team Bald также выступили такие игроки, как Мартин Saksa Саздов, победивший на The International 2022, и Йонас SabeRLighT- Волек, недавно покинувший ростер Shopify Rebellion.

Несмотря на то что состав Team Bald был собран прямо перед квалификациями, команда без каких-либо проблем дошла до финала первых открытых отборочных в регионе. В решающей серии коллектив Горгца всухую одолел ростер Dandelions, который тренируется уже несколько месяцев.

Состав Team Bald по Dota 2:

Жан Gorgc Стефановски. Касра Mikey Месба. Йонас SabeRLighT- Волек. Мартин Saksa Саздов. Элиас Nagato Алхадж.

Состав Team Bald выступит в западноевропейских закрытых отборочных к The International 2024, которые пройдут с 19 по 23 июня в онлайн-формате. В рамках квалификации 12 коллективов поборются за два слота на главном турнире года по Dota 2.