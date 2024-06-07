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iPhone 15 Pro подешевел в России на 40% — СМИ

iPhone 15 Pro подешевел в России на 40% — СМИ
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Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что стоимость смартфона iPhone 15 Pro в России упала до рекордных значений. Если на старте продаж устройство оценивалось в 160 тыс. рублей, то сейчас девайс встречается на маркетплейсах по стоимости ниже 90 тыс. рублей.

Данную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. Таким образом получается, что iPhone 15 Pro подешевел на российском рынке на 40%.

Напомним, iPhone 15 Pro предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Девайс работает на процессоре Apple A17 Bionic.

Смартфоны из линейки iPhone 15 поступили в продажу в сентябре 2023 года.

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