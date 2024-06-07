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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) от 7 июня — как бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.3 — по 300 звёздного нефрита бесплатно
Аудио-версия:
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7 июня разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 2.3, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:

  • 3AJUD36P766B — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • DA3VV367PP7X — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • QB3DC36PP673 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 8 июня 19:00 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Версия 2.3 для Honkai: Star Rail будет доступна игрокам с 19 июня. Обновление добавит в игру двух играбельных персонажей, Светлячка и Яшму, а также эпилог сюжета планеты Пенакония и другой новый контент.

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