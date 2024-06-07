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Summer Game Fest 2024: где смотреть онлайн, во сколько начало, сколько идёт и какие игры покажут

Игровая выставка Summer Game Fest 2024 пройдёт сегодня: где смотреть и во сколько начало
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Уже сегодня состоится церемония открытия Summer Game Fest 2024 — крупной летней игровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов. Ведущим шоу выступит Джефф Кили, организатор игрового «Оскара» The Game Awards.

Summer Game Fest 2024 начнётся в ночь с 7 на 8 июня в 00:00 по московскому времени. Стрим продлится примерно два часа — его можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и на официальном сайте организаторов.

Где смотреть Summer Game Fest 2024

По уже сложившейся традиции на Summer Game Fest 2024 будет множество игровых трейлеров и анонсов. Ожидаем как минимум новый геймплей Light No Fire от создателей No Man's Sky, анонс Mafia 4, новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2, показ первого дополнения для Alan Wake 2 и многие сюрпризы.

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