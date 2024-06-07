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Герой актёра Чэнса Пердомо из сериала «Поколение Ви» умрёт во втором сезоне

Герой актёра Чэнса Пердомо из сериала «Поколение Ви» умрёт во втором сезоне
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31 марта стало известно о смерти актёра Чэнса Пердомо — звезды сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». Молодой человек попал в смертельную аварию на мотоцикле. Ему было 27 лет.

Недавно один из создателей шоу Эрик Крипке заявил, что герой актёра также скончается во втором сезоне шоу — искать замену Пердомо авторы не собираются.

Мы не пытаемся заменить его, потому что не можем так. Мы обыграем смерть персонажа в сериале. Это очень тяжело в эмоциональном плане и для актёров. Мы просто пытаемся почтить память Чэнса так, как можем.

В сериале «Поколение «Ви» Чэнс Пердомо исполнил роль Андре Андерсона, приняв участие во всех восьми эпизодах первого сезона. Сроки и дата выхода продолжения пока не раскрываются.

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