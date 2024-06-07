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Сегодня анонсируют «Цивилизацию 7», Civilization 7

Сегодня анонсируют новую «Цивилизацию»
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На сайте издателя 2K появился рекламный баннер Sid Meier’s Civilization 7 — новой части культовой серии стратегий. Пользователи могут перейти на официальную страницу игры или ознакомиться с дебютным трейлером на YouTube, однако на момент написания материала ни одна из ссылок не работает.

Скорее всего, стратегию Sid Meier’s Civilization 7 анонсируют уже 7 июля. Впервые о разработке проекта было официально объявлено в феврале 2023 года, однако новых деталей с тех пор так и не появлялось. Возможно, сразу после анонса тайтл обзаведётся страницей в Steam.

Релиз предыдущей игры серии Sid Meier’s Civilization 6 состоялся почти восемь лет назад — это самая длинная пауза между частями в истории франшизы.

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