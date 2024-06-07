Стартовала открытая бета футбольного симулятора UFL — конкурента EA Sports FC

7 июня стартовало открытое бета-тестирование футбольного симулятора UFL. Сыграть в конкурента EA Sports FC могут владельцы PlayStation 5 и Xbox Series — для игры в России необходимо использовать аккаунт другого региона.

Бета продлится с 7 по 9 июня.

Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz Inc.

UFL — будущий футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ (например, руководитель студии Сергей Бруй раньше работал в Mail.Ru и Disney Russia). Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн.

Полная версия UFL выйдет до конца 2024 года на PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики описывают свою игру как «футбольный симулятор c безоговорочно честными механиками». Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне.