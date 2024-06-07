Артефакты и культисты — в новом трейлере российского ММО-шутера Pioner

Разработчики отечественного MMO-шутера Pioner опубликовали очередной геймплейный трейлер игры. В ролике авторы показали различные артефакты с загадочными эффектами, неизвестных культистов и процесс выявления аномалий.
Видео доступно на YouTube-канале PIONER RU. Права на видео принадлежат GFA Games.
Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на регионы различных размеров. По сюжету геймеры будут исследовать некие «Синие приливы» — мощные выбросы энергии со станции.
Релиз Pioner состоится в 2024 году. Точная дата выхода пока не раскрывается.