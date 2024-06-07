Комедийный боевик «Я не киллер» с Гленом Пауэллом вышел в онлайне

7 июля в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера комедийного боевика «Я не киллер» с Гленом Пауэллом («Кто угодно, кроме тебя»). В кинотеатрах России картину показывают с 16 мая.

Сюжет ленты основан на реальных событиях и рассказывает о техасском полицейском под прикрытием Гэри Джонсоне. Сотрудник выдавал себя за киллера и принимал заказы, а потом привлекал заказчиков к ответственности. Всё изменилось, когда к Джонсону обратилась женщина, хотевшая избавиться от своего жестокого сожителя: полицейский решил ей помочь.

Ко всему прочему, в каст вошли Адриа Архона, Ретта, Остин Амелио, Молли Бернард, Майк Маркофф, Ивэн Холцман, Моргана Шоу, Ричи Монтгомери, Джо-Энн Робинсон и другие. Режиссёром выступил Ричард Линклейтер («Перед полуночью»).