Владельцам iPhone рассказали, как продлить автономность смартфона
Телеграм-канал iPhones.ru раскрыл лайфхак, который позволит владельцам iPhone продлить время работы смартфона. Оказалось, что на уровень заряда негативно влияет функция вибрации от клавиатуры.
Для отключения вибрации нужно выполнить следующие шаги
- Открыть «Настройки»;
- Зайти в раздел «Звуки, тактильные сигналы»;
- Внизу новой страницы открыть «Отклик клавиатуры»;
- Деактивировать переключатель «Тактильные сигналы».
В опубликованном посте говорится, что после деактивации вибрации от клавиатуры автономность iPhone 15 Pro автора материала существенно выросла.
Как только я его перевёл в неактивное состояние, автономность моего iPhone 15 Pro существенно выросла и мне стало хватать его на весь рабочий день.
Apple должна представить линейку iPhone 16 осенью.
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