Владельцам iPhone рассказали, как продлить автономность смартфона

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Телеграм-канал iPhones.ru раскрыл лайфхак, который позволит владельцам iPhone продлить время работы смартфона. Оказалось, что на уровень заряда негативно влияет функция вибрации от клавиатуры.

Для отключения вибрации нужно выполнить следующие шаги

Открыть «Настройки»; Зайти в раздел «Звуки, тактильные сигналы»; Внизу новой страницы открыть «Отклик клавиатуры»; Деактивировать переключатель «Тактильные сигналы».

В опубликованном посте говорится, что после деактивации вибрации от клавиатуры автономность iPhone 15 Pro автора материала существенно выросла.

Как только я его перевёл в неактивное состояние, автономность моего iPhone 15 Pro существенно выросла и мне стало хватать его на весь рабочий день.

Apple должна представить линейку iPhone 16 осенью.