На «Оскаре» может появиться номинация за лучшую постановку трюков

Журналисты издания Empire сообщили, что руководство Американской академии кинематографических искусств и наук хочет учредить на «Оскаре» новую номинацию. В рамках неё картины будут награждать за лучшую постановку трюков.

Генеральный директор академии Билл Крамер отметил, что в данный момент организация ведёт переговоры с членами каскадёрского сообщества.

Не так давно мы ввели новую награду для кастинг-директоров, которая будет вручаться через два года, так что мы открыты всегда для подобных дискуссий.

Ранее режиссёр серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски заявил, что новая номинация может появиться на «Оскаре» через три-четыре года. Разговоры о внедрении награды за лучшую постановку трюков идут уже несколько лет.