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Уилл Смит назвал «В погоне за счастьем» лучшим фильмом в своей карьере

Уилл Смит назвал «В погоне за счастьем» лучшим фильмом в своей карьере
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Недавно Уилл Смит в очередной раз пообщался с журналистами. В ходе разговора у актёра спросили, какой фильм в своей обширной карьере он считает лучшим — им оказалась драма «В погоне за счастьем».

Думаю, что лучший фильм в моей карьере — это «В погоне за счастьем». Сразу после него идут первые «Люди в чёрном».

«В погоне за счастьем» рассказывает о Крисе Гарднере – отце-одиночке, который воспитывает пятилетнего сына и делает всё, чтобы ребёнок рос счастливым. В один момент героев выселяют из квартиры, но, не желая сдаваться, отец устраивается стажёром в компанию. Испытательный период длится полгода, и всё это время Крис не будет получать никаких денег.

За роль в данной картине Уилл Смит даже был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

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