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Фрэнсис Форд Коппола ответил на обвинения в домогательствах на съёмках «Мегалополиса»

Фрэнсис Форд Коппола ответил на обвинения в домогательствах на съёмках «Мегалополиса»
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Недавно легендарного режиссёра Фрэнсиса Форда Копполу обвинили в сексуальных домогательствах на съёмках фильма «Мегалополис». Журналисты отметили, что постановщик звал некоторых девушек на площадке сесть к себе на колени, а также «пытался поцеловать некоторых обнажённых до пояса статисток».

В новом интервью изданию The New York Times Коппола опроверг данные обвинения.

Мама говорила мне, что если ты заигрываешь с девушкой, то значит не уважаешь её. А к девушкам, в которых я влюблялся, я точно не проявлял неуважения… Я не обидчивый, просто слишком застенчив.

Также ранее в защиту режиссёра выступил исполнительный продюсер «Мегалополиса» Даррен Деметре. По его словам, когда команда снимала момент в клубе, Фрэнсис Коппола «ходил по съёмочной площадке, ласково обнимал и целовал в щёки актёров, дабы лучше передать дух сцены».

Сюжет картины перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

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