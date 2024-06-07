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Sony заработала больше $ 800 млн на выпуске игр в Steam — аналитики

Sony заработала больше $ 800 млн на выпуске игр в Steam — аналитики
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Аналитики сервиса VG Insights со ссылкой на собственные данные сообщили, что с 2020 года компания Sony заработала около $ 830 млн на выпуске своих игр в Steam. Ко всему прочему, общий тираж проданных проектов компании в цифровом магазине Valve превысил 28 млн копий — 11 млн из них пришлись на Helldivers 2.

Игры Sony с самой большой долей от общего заработка в Steam

  • Helldivers 2 — 34%;
  • Horizon Zero Dawn — 15%;
  • God of War — 13%;
  • Spider-Man Remastered — 10%;
  • Days Gone — 8%;
  • The Last of Us Part 1 — 4%;
  • Spider-Man: Miles Morales — 4%.

Ещё аналитики отметили, что Horizon Zero Dawn заработала около $ 500 млн на консолях PlayStation и в районе $ 120 млн на ПК. Таким образом, получается, что выпуск Horizon Zero Dawn на компьютерах позволил увеличить выручку от продаж игры примерно на 25%.

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