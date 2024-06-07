По мотивам сериала «Волшебный участок» сделают оффлайн-шоу

В начале апреля гендиректор Okko Сергей Шишкин объявил, что сериал «Волшебный участок» получит не только второй сезон, но и полнометражный фильм вместе со спин-оффом в виде «ситкома с более комедийным уклоном».

На этой неделе стало известно, что в довесок к этому, по мотивам проекта ещё сделают оффлайн-шоу. Отмечается, что сам сюжет будет основан на первом сезоне сериала, однако с новыми деталями, которые намекнут на события продолжения. В каком виде будет реализовано шоу, пока неизвестно.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: это Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

Финальный эпизод первого сезона вышел 28 декабря.