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Авторы сериала «Сёгун» уже знают, о чём расскажет продолжение

Авторы сериала «Сёгун» уже знают, о чём расскажет продолжение
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Недавно сценаристы сверхпопулярного исторического сериала «Сёгун» Рейчел Кондо и Джастин Маркс пообщались с журналистами издания Collider. В ходе разговора авторы поделились, что уже знают, о чём расскажет продолжение шоу. Напомним, ранее телеканал FX объявил о продлении сериала сразу на два сезона.

По словам сценаристов, изначально они были не совсем уверены в том, как события будут развиваться дальше, однако затем они встретились с главой телеканала FX Джиной Балиан и дочерью писателя Джеймса Клавелла.

После всех обсуждений Кондо и Маркс решили, что последующие сезоны станут также опираться на реальных персонажей. Сценаристы не видят проблемы в том, что теперь им придётся работать без исходного материала.

Мы знаем, чем всё это закончится. Как только мы увидели этот момент, мы сказали: «Теперь надо как-то до этого дойти. Мы должны сделать это».

Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.

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