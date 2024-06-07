Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хью Джекман сыграет главную роль в комедии про говорящих овец-детективов

Журналисты издания Variety сообщили, что Хью Джекман («Логан», «Люди Икс») сыграет главную роль в комедии Three Bags Full: A Sheep Detective Story. Также в актёрский состав ленты вошли Эмма Томпсон, Николас Браун, Николас Голицын, Молли Гордон и другие.

Картина выступит экранизацией бестселлера «Гленнкилл» от Леони Суонн. Согласно сюжету, стадо антропоморфных ирландских овец пытается раскрыть убийство своего пастуха. Животные отлично понимают человеческую речь, хотя сами ничего ответить не могут.

Кресло режиссёра занял Кайл Балда, а на местах исполнительных продюсеров расположились Фил Лорд, Крис Миллер, Адитья Суд и Тим Уэллспринг. Сценарий к ленте написал Крейг Мэзин.

Премьера ленты Three Bags Full: A Sheep Detective Story в мировом прокате состоится 20 февраля 2026 года.