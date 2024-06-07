Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хью Джекман сыграет главную роль в комедии про говорящих овец-детективов

Хью Джекман сыграет главную роль в комедии про говорящих овец-детективов
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Variety сообщили, что Хью Джекман («Логан», «Люди Икс») сыграет главную роль в комедии Three Bags Full: A Sheep Detective Story. Также в актёрский состав ленты вошли Эмма Томпсон, Николас Браун, Николас Голицын, Молли Гордон и другие.

Картина выступит экранизацией бестселлера «Гленнкилл» от Леони Суонн. Согласно сюжету, стадо антропоморфных ирландских овец пытается раскрыть убийство своего пастуха. Животные отлично понимают человеческую речь, хотя сами ничего ответить не могут.

Кресло режиссёра занял Кайл Балда, а на местах исполнительных продюсеров расположились Фил Лорд, Крис Миллер, Адитья Суд и Тим Уэллспринг. Сценарий к ленте написал Крейг Мэзин.

Премьера ленты Three Bags Full: A Sheep Detective Story в мировом прокате состоится 20 февраля 2026 года.

Материалы по теме
В аниме по «Терминатору» сыграет Тимоти Олифант, звезда «Крепкого орешка 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android