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«Идите смотреть что-то другое»: создатель «Пацанов» ответил критикам шоу

«Идите смотреть что-то другое»: создатель «Пацанов» ответил критикам шоу
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Недавно создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора Крипке ответил людям, которые критикуют сериал за большое число аллюзий на политическую атмосферу в США и других социальных комментариев.

Автор шоу заявил, что не собирается перед кем-то извиняться за свою работу. По его словам, если кому-то не нравится сериал, то пусть этот человек посмотрит что-то другое.

Идите смотреть что-то другое. Я не собираюсь кому-то отвечать или извиняться за то, что мы делаем.

Напомним, четвёртый сезон «Пацанов» расскажет о событиях после финала третьего. Действие продолжения развернётся через месяц после концовки «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

Премьера нового сезона сериала состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь.

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