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Cloud9 по Counter-Strike 2 могла выкупить игрока OG за $ 500 тыс. — инсайдеры

Cloud9 по Counter-Strike 2 могла выкупить игрока OG за $ 500 тыс. — инсайдеры
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Игрок OG Никита HeavyGod Мартыненко может присоединиться к составу Cloud9 по Counter-Strike 2. Об этом рассказал инсайдер Harumi.

Как сообщает инсайдер, новым игроком ростера Cloud9 может стать 21-летний израильтянин с украинскими корнями, на данный момент представляющий состав OG.

Это же подтверждают и другие инсайдеры. Так, по словам solutioN00, OG уже тренируется без Мартыненко. А Себастьен krL Перез, в свою очередь, поделился информацией о том, что выкуп киберспортсмена обошёлся Cloud9 примерно в $ 500 тыс. Пока ни один из клубов не комментировал данные слухи.

Состав Cloud9 по CS2 на данный момент:

  • Сергей Ax1Le Рыхторов
  • Кирилл Boombl4 Михайлов
  • Никита HeavyGod Мартыненко (?)
  • Константин Groove Пикинер (тренер)
  • Илья Perfecto Залуцкий (инактив)
  • Абай HObbit Хасенов (инактив)
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