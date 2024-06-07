Cloud9 по Counter-Strike 2 могла выкупить игрока OG за $ 500 тыс. — инсайдеры

Игрок OG Никита HeavyGod Мартыненко может присоединиться к составу Cloud9 по Counter-Strike 2. Об этом рассказал инсайдер Harumi.

Как сообщает инсайдер, новым игроком ростера Cloud9 может стать 21-летний израильтянин с украинскими корнями, на данный момент представляющий состав OG.

Это же подтверждают и другие инсайдеры. Так, по словам solutioN00, OG уже тренируется без Мартыненко. А Себастьен krL Перез, в свою очередь, поделился информацией о том, что выкуп киберспортсмена обошёлся Cloud9 примерно в $ 500 тыс. Пока ни один из клубов не комментировал данные слухи.

Состав Cloud9 по CS2 на данный момент:

Сергей Ax1Le Рыхторов

Кирилл Boombl4 Михайлов

Никита HeavyGod Мартыненко (?)

Константин Groove Пикинер (тренер)

Илья Perfecto Залуцкий (инактив)

Абай HObbit Хасенов (инактив)