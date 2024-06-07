Российская BB Team покинула турнир YaLLa Compass 2024 — команда заняла 5-6-е место

Российская команда BetBoom Team вылетела с международного турнира YaLLa Compass 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 400 тыс.

Несмотря на то, что коллектив из России завершил групповой этап чемпионата со счётом 4:1, в основной стадии ивента BetBoom Team не смогла себя проявить. Состав Владислава nafany Горшкова уступил команде Astralis в первом раунде плей-офф и покинул соревнование.

В итоге BB Team завершила своё выступление в рамках YaLLa Compass 2024 на 5-6-м месте, заработав $ 20 тыс. Что касается Astralis, в следующем раунде датчане поборются с ростером The MongolZ за выход в гранд-финал турнира.

Чемпионат YaLLa Compass 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 5-го по 9 июня в Абу-Даби, ОАЭ. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 400 тыс.