Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Genshin Impact из студии HoYoverse ищут разработчиков для своей новой игры в жанре MMO

Авторы Genshin Impact ищут разработчиков для своей новой игры в жанре MMO
Комментарии

Китайская студия HoYoverse ищет сотрудников для разработки новой онлайн-игры — судя по требованиям, компания планирует выпустить MMO по вселенной Honkai.

Создатели таких игр, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail ищут специалистов с глубоким пониманием мультиплеерных проектов, а одним из плюсов для кандидата будет опыт работы с MMO-играми. Проект планируется выпустить на нескольких платформах — это ПК, iOS, Android и консоли последнего поколения.

Ранее в HoYoverse не раз говорили о желании создать многопользовательскую игру своей мечты — за основу в студии хотели взять концепт из Sword Art Online с возможностями VR.

Сейчас разработчики Genshin Impact готовят к выходу гача-слэшер Zenless Zone Zero. Релиз намечен на 4 июля.

Материалы по теме
Какой получилась Zenless Zone Zero: новая игра команды Genshin Impact и Honkai: Star Rail
Какой получилась Zenless Zone Zero: новая игра команды Genshin Impact и Honkai: Star Rail
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android