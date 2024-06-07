Авторы Genshin Impact ищут разработчиков для своей новой игры в жанре MMO

Китайская студия HoYoverse ищет сотрудников для разработки новой онлайн-игры — судя по требованиям, компания планирует выпустить MMO по вселенной Honkai.

Создатели таких игр, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail ищут специалистов с глубоким пониманием мультиплеерных проектов, а одним из плюсов для кандидата будет опыт работы с MMO-играми. Проект планируется выпустить на нескольких платформах — это ПК, iOS, Android и консоли последнего поколения.

Ранее в HoYoverse не раз говорили о желании создать многопользовательскую игру своей мечты — за основу в студии хотели взять концепт из Sword Art Online с возможностями VR.

Сейчас разработчики Genshin Impact готовят к выходу гача-слэшер Zenless Zone Zero. Релиз намечен на 4 июля.