Анонсирована LEGO Horizon Adventures — игры выйдет до конца 2024 года на ПК и консолях

Первым анонсом в рамках открытия игровой выставки Summer Game Fest стала LEGO Horizon Adventures — проект, соединяющий мир популярных конструкторов и популярную серию Horizon.

Новая LEGO подарит привычный геймплей в жанре экшен-платформера, знакомый по другим играм серии. Проект описывают как смесь Diablo и Sackboy.

LEGO Horizon Adventures выйдет до конца 2024 года на трёх платформах: ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Видео доступно на YouTube-канале GamePray. Права на видео принадлежат LEGO.

Открытие Summer Game Fest — первая из крупных игровых презентаций этого лета. С 7 по 9 июня пройдёт основная программа фестиваля, а также ивенты от крупных издателей, включая трансляции от Xbox и Ubisoft.