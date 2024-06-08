Симулятор квиддича Harry Potter: Quidditch Champions выйдет 3 сентября

Warner Bros. представила новый трейлер Harry Potter: Quidditch Champions — новой игры по вселенной «Гарри Поттера». Сетевой симулятор квиддича поступит в продажу 3 сентября на ПК, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Подписчики сервиса PS Plus получат проект бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Warner Bros.

За разработку игры отвечает Unbroken Studios — студия называет Quidditch Champions полноценной игрой, а не дополнением или небольшим сторонним проектом. Как рассказали авторы, в будущем проекте пользователи смогут участвовать в онлайн-матчах и соревноваться в различных многопользовательских режимах.

В суммарном ролике можно оценить, как в новинке реализована система полётов на метле, общий уровень детализации объектов, и сравнить её с другим известным проектом по вселенной «Гарри Поттера» — Harry Potter: Quidditch World Cup. Судя по всему, у будущей игры будет немало общего со знаменитым симулятором квиддича.