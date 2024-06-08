«Цивилизация 7» выйдет в 2025 году — игру полностью переведут на русский

В рамках игровой выставки Summer Game Fest разработчики культовой серии стратегий из студии 2K Games объявили о скором релизе новой части — Civilization VII.

Геймплей пообещали показать в августе, а сама игра выйдет в 2025 году. Релиз состоится одновременно на ПК и консолях — PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале 2K Games. Права на видео принадлежат 2K Games.

Согласно информации в Steam, игра будет полность переведена на русский — это коснётся как текста, так и русской озвучки.

Впервые о разработке проекта было официально объявлено в феврале 2023 года, однако новых деталей с тех пор так и не появлялось.

Ранее в рамках открытия Summer Game Fest успели представить новую игру LEGO по вселенной Horizon, спортивный проект про квиддич из «Гарри Поттера» и ряд других проектов.