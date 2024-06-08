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Вышел эпичный сюжетный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2

Вышел эпичный сюжетный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
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Разработчики масштабной RPG про Средневековье Kingdom Come: Deliverance 2 представили новый сюжетный трейлер игры. В нём авторы показали отрывки из кат-сцен, небольшие фрагменты игрового процесса и продемонстрировали новые игровые механики.

Видео доступно на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается. У проекта уже есть страница в Steam, но в российском регионе она недоступна.

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