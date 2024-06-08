Новая игра по «Могучим рейнджерам» в ретро-стиле выйдет до конца года

В рамках игровой презентации Summer Game Fest была анонсирована игра по легендарному сериалу «Могучие рейнджеры» — Power Rangers: Rita's Rewind.

Это будет проект в жанре Beat’em up, рассчитанный на несколько игроков и оформленный в ретро-стиле. По стилю игра напоминает недавнюю Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Предполагается, что Power Rangers: Rita's Rewind выйдет до конца 2024 года как минимум на ПК, о релизе на консолях пока не сообщается.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат SFG.

«Могучие рейнджеры» выходят в эфир с 1993 года и по сей день — новые проекты в рамках франшизы можно увидеть на Netflix. Последняя игра Power Rangers на ПК вышла пять лет назад.