Онлайн-шутер Valorant выйдет на консолях PS5 и Xbox Series

Командный шутер Valorant от Riot Games (разработчиков League of Legends) получит версию для консолей — игра выйдет на приставках PlayStation 5 и Xbox Series до конца 2024 года.

Перед релизом разработчики проведут ограниченный бета-тест, участие в котором смогут принять игроки из США и Европы. Он состоится уже через неделю — 14 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Valorant. Права на видео принадлежат Riot Games.

Riot Games отметили, что игроки смогут перенести все свои скины с ПК на новую платформу.

В рамках церемонии открытия Summer Game Fest также показали новые трейлеры Kingdom Come: Deliverance 2 и Star Wars: Outlaws, а также представили «Цивилизацию 7» и LEGO-игру по вселенной Horizon с Элой.