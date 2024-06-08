Билеты на The International по Dota 2 начнут продавать 10 июня — цена более 60 тыс. рублей

Компания Valve объявила подробности о продаже билетов на финальные матчи чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 в Копенгагене.

Зрители смогут присутствовать только на матчах трёх последних дней — с 13 по 15 сентября. Билет на «Роял Арену» в столице Дании обойдётся в 4740 датских крон (примерно 61,3 тыс. рублей) за три дня, но есть и отдельные наборы на один или два дня.

Продажа билетов начнётся 10 июня 2024 года в 11:00 по Москве на сервисе Ticketmaster.

От нашего региона на The International 2024 выступят три команды — Team Spirit, BetBoom Team и победитель квалификации. Также на ивент уже прошли два россиянина, выступающие в европейских коллективах — Malr1ne из Falcons и dyrachyo из Gaimin Gladiators.