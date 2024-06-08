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Натали Портман — на новых кадрах детективного сериала «Леди в озере»

Натали Портман — на новых кадрах детективного сериала «Леди в озере»
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Компания Apple опубликовала несколько новых кадров детективного мини-сериала «Леди в озере». На них изображены главные герои проекта, включая персонажей Натали Портман и И’лана Ноэля.

В 1960-х годах в Балтиморе журналист, занимающийся расследованием нераскрытого убийства, вступает в конфликт с женщиной, стремящейся продвинуть повестку дня чёрной общины города. Главная героиня бросает своего любящего мужа и большой дом в Пайксвилле ради карьеры газетного репортёра. Она становится одержимой идеей разгадать тайну двух отдельных убийств.

В актёрский состав вошли Дэвид Коренсвет, Майки Мэдисон, Моусес Ингрэм, Байрон Бауэрс, Херман Уилкинс, Дерек А. Смит и другие. Шоураннером выступила Альма Харель — ранее она работала над «Милым мальчиком».

Мини-сериал «Леди в озере» начнёт выходить в стриминговом сервисе Apple TV+ с 19 июля. Шоу будет состоять из семи эпизодов.

Кадры из сериала

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

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