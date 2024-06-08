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Valve начала собирать заявки на освещение The International 2024 по Dota 2

Valve начала собирать заявки на освещение The International 2024 по Dota 2
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Компания Valve анонсировала тендер на освещение главного турнира года по Dota 2 The International 2024, который пройдёт в Копенгагене, Дания.

Разработчики готовы рассмотреть заявки от компаний, желающих организовать трансляции чемпионата на таких языках, как русский, китайский и испанский. Соответствующие инструкции, представленные Valve, доступны по ссылке.

Кроме этого, компания прикрепила ещё две формы: первая — для компаний, планирующих организовать освещение ивента на региональном языке без дополнительного доступа к турниру; вторая — для платформ, которые заинтересованы в рестриминге официальной трансляции.

Международный чемпионат The International 2024 пройдёт в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования столкнутся 16 лучших команд по Dota 2.

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