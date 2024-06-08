Вышел дебютный трейлер сериала «Черепашки-ниндзя: Истории» — премьера 9 августа

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Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» (Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles). В ролике показали Микеланджело, Рафаэля, Донателло, Леонардо, а также врагов главных героев.

Проект выступит спин-оффом мультфильма «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов».

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Созданием шоу занимаются Кристофер Йост («Мандалорец», «Тор: Рагнарёк») и Алан Ван («Эволюция Черепашек-ниндзя»). Актёры озвучки Николас Канту, Брэйди Нун, Мика Эбби и Шамон Браун-младший вновь исполнят роли Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело.

Премьера мультсериала состоится 9 августа в стриминговом сервисе Paramount+. Все 12 серий первого сезона выйдут в один день.