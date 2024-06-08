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Стартовали продажи смарт-часов Vivo Watch 3 ECG с AMOLED-экраном

Стартовали продажи смарт-часов Vivo Watch 3 ECG с AMOLED-экраном
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На этой неделе стартовали продажи смарт-часов Vivo Watch 3 ECG. Производитель оценил устройство в $ 220 (~19,5 тыс. рублей).

Фото: Vivo

Аксессуар оснащён круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466x466 пикселей, датчиком для мониторинга сердечного ритма, кислорода в крови, качества сна, гироскопом, NFC-чипом, режимом Always On Display и более 100 спортивных режимов.

Отмечается, что при обычном использовании аккумулятора часов может хватить вплоть до 16 дней. Также пользователи смогут установить более 100 различных циферблатов. Что касается дизайна, то новинка обладает чёрным металлическим корпусом.

Смарт-часы Vivo Watch 3 ECG доступны для покупки на территории Китая. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.

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