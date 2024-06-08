На месте проведения The International 2024 по Dota 2 не будет русскоязычных комментаторов

Компания Valve отказалась от работы студий освещения The International 2024 по Dota 2 с места проведения чемпионата мира. Об этом сообщил комментатор Владимир Maelstrom Кузьминов.

На стадионе «Роял Арена» в Копенгагене будут работать только англоязычные комментаторы и аналитики. Эфиры на других языках, в том числе и на русском, пройдут в студийном формате — на место проведения в Данию разрешат отправить только одного репортёра.

В сообществе Dota 2 связывают решение Valve с экономией средств. В прошлом году на месте проведения уже работали только комментаторы и интервьюер, а аналитики выходили в эфир из студии в Ереване.

Сам эфир TI13, вероятно, пройдёт на канале студии, которую позже выберут Valve.