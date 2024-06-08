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Раскрыта длительность первых эпизодов 4-го сезона «Пацанов»

Раскрыта длительность первых эпизодов 4-го сезона «Пацанов»
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Инсайдер Cryptic HD QUALITY раскрыл в соцсети X (ранее Twitter) длительность первых эпизодов четвёртого сезона сериала «Пацаны». Как и в случае с предыдущими сезонами, хронометраж каждой серии равен примерно часу.

Хронометраж первых серий 4-го сезона:

  • 1 серия — 1 час 2 минуты;
  • 2 серия — 59 минут;
  • 3 серия — 57 минут;
  • 4 серия — 1 час 3 минуты.

Напомним, четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа. Большую роль в сюжете сыграют Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и сын Хоумлендера.

Премьера нового сезона шоу состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь.

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