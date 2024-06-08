Сериал «Фоллаут» может получить до пяти сезонов — шоураннер

Недавно шоураннер сериала «Фоллаут» Грэм Вагнер пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. По словам Вагнера, изначально авторы обсуждали, что проект должен получить пять сезонов, но особых надежд по поводу данной цифры не питали.

Однако после колоссального успеха сериала шоураннер считает, что выпуск пяти сезонов кажется более чем реальным.

Мы говорили о трёх и пяти сезонах. Учитывая огромный успех шоу, выпуск пяти сезонов кажется теперь более чем реальным. Но индустрия капризна, и мы должны подходить к каждому сезону так, будто он последний.

Премьера первого сезона сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Вероятно, продолжение выйдет не раньше второй половины 2025 года.