Среднее число зрителей на турнирах по Dota 2 увеличилось в 2 раза после отмены DPC-системы

Статистический портал Esports Chart поделился данными о том, как изменилось количество просмотров на топовых турнирах по Dota 2 после отмены системы Dota Pro Circuit.

Из-за отмены региональных лиг в 2024 году показатель суммарных часов просмотров снизился на 34% — со 147 млн до 96 млн. Также произошло незначительное уменьшение пикового числа зрителей с 500 тыс. до 487 тыс. Стоит отметить, что общее эфирное время сократилось в три раза.

Однако в это же время среднее количество зрителей на трансляциях тир-1 ивентов по Dota 2 выросло в два раза, практически достигнув 137 тыс., а призовой фонд соревнований превысил $ 5,96 млн — в прошлом году за этот же период разыграли лишь $ 5,69 млн.

Показатели просмотров трансляций топ-турниров по Dota 2 в 2024 и в 2023 году Фото: Esports Charts

14 сентября 2023 года стало известно, что Valve отменила DPC-систему, включающую в себя шесть региональных лиг с двумя дивизионами и три топ-турнира. При этом в 2024 году на смену Dota Pro Circuit пришло множество тир-1 чемпионатов от сторонних турнирных операторов.