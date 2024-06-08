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Кристен Стюарт сыграет первую американскую женщину-астронавта в шоу The Challenger

Кристен Стюарт сыграет первую американскую женщину-астронавта в шоу The Challenger
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Журналисты издания Deadline сообщили, что Кристен Стюарт («Сумерки», «Ангелы Чарли») сыграет первую американскую женщину-астронавта в шоу The Challenger. В основу сценария сериала легла книга The New Guy от писательницы Мередит Э. Бэгби.

Салли Райд стала первой американкой, побывавшей в космосе. Её полёт состоялся 18 июня 1983 года в составе экипажа миссии «Челленджер» STS-7. Ну а второй полёт прошёл в 1984 году, на борту «Челленджера» STS-41G. В целом Райд провела в космосе более 343 часов.

Шоураннером и сценаристом проекта выступила Мэгги Кон, которая работала над «Американской историей преступлений» и «Нарко: Мексика».

Сроки и дата выхода сериала The Challenger пока не раскрываются. Шоу выйдет в стриминговом сервисе Prime Video.

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