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Завершились съёмки ленты «Материалисты» — новой работы автора «Прошлых жизней»

Завершились съёмки ленты «Материалисты» — новой работы автора «Прошлых жизней»
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Журналисты издания World of Reel сообщили о завершении съёмок драматической картины «Материалисты» — новой ленты Селин Сон («Прошлые жизни»). Фильм вдохновлён романтическими комедиями Джеймса Л. Брукса («Язык нежности», «Теленовости»).

Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон («50 оттенков серого»), Крис Эванс (серия фильмов «Мстители») и Педро Паскаль («Одни из нас»). Согласно синопсису, действия ленты развернутся в мире городской элиты, а история будет крутиться вокруг профессиональной сводницы, которой не повезло стать частью токсичного любовного треугольника.

Как и в случае с «Прошлыми жизнями», продюсерами картины выступят Кристин Вашон, Памела Коффлер и Дэвид Инохоса. В производстве комедии помогали киностудии A24, Killer Films и 2AM.

Ожидается, что премьера «Материалистов» состоится до конца 2025 года на одном из кинофестивалей.

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