Для Minecraft вышло дополнение про Tetris

На этой неделе для песочницы Minecraft вышло дополнение про Tetris. После приобретения аддона игровой площадкой для фигурок станет весь мир.

Фигурки будут опускаться прямо с неба, закрепляясь друг на друге или на существующих объектах. Ко всему прочему, с упавшими объектами можно взаимодействовать как с обычными блоками.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Microsoft.

Например, геймеры смогут разбивать фигурки из Tetrisa и получать из них осколки, с помощью которых можно изготавливать стилизованные инструменты и блоки. Дополнение про Tetris доступно только для Bedrock-версии Minecraft.

Напомним, премьера экранизации Minecraft состоится 4 апреля 2025 года. Главную роль в картине сыграл Джейсон Момоа.