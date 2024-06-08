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Phantom Assassin — второй герой в Dota 2 с миллиардом игр

Phantom Assassin — второй герой в Dota 2 с миллиардом игр
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Персонаж Phantom Assassin стала вторым героем в истории Dota 2, набравшим более миллиарда матчей. Данные взяты со статистического портала Dotabuff.

По информации Dotabuff, игроки в «Доту» провели в общей сложности больше одного миллиарда игр на «Фантомке» с момента введения героя в игру. Она стала вторым персонажем Dota 2, которого пользователи выбирали столько раз. Первым героем, достигшим такого значения, был Pudge.

10 самых популярных героев за всю историю Dota 2

10 самых популярных героев за всю историю Dota 2

Фото: Dotabuff

Phantom Assassin появлялась практически в четверти всех матчей, при этом побеждал данный персонаж в более чем половине игр. Стоит отметить, что в то время, как Pudge существовал в Dota 2 с самого начала, «Фантомку» добавили лишь 11 июня 2012 года. Следом за лидерами идут такие герои, как Sniper, Invoker и Juggernaut.

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